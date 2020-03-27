Köpek ölümleriyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Haber: BMA

Son günlerde ilimiz Gerede ilçesinde yaşanan köpek ölümleri olaylarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. M.B. isimli bir vatandaş Gerede Belediyesi mezbahanesinin çöplüğünden izinsiz bir şekilde aldığı sakatatları köpeklerine yedirdi. Hayvan sağlığı açısından uygun olmayan sakatatları yiyen köpekler çok geçmeden rahatsızlanarak öldüler. Yaşanan olayın ardından M.B. adlı vatandaş İlçe Jandarma Komutanlığına giderek sakatatları mezbahaneden birinden almadığını ve çöplükten topladığını söyleyip sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren Jandarma köpeklere yedirilen artık etlerle alakalı veteriner hekimden rapor istedi. Veteriner tarafından yapılan incelemede atık etler ve sakatatların kokuşmuş olduğu saptandı. Raporda ayrıca bu atık etleri yiyen köpeklerin sindirim sisteminde meydana gelen bozukluktan dolayı ölmüş olabileceği kanısına varıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak mezbahane veterineri ise verdiği ifadede mezbahanenin kovid-19 virüsü nedeniyle iki gündür kesim yapmadığını belirterek şikayetçi M.B.’nin kendilerinden gelip et istemediğini söyledi. Mezbahane veterineri ayrıca şahsın çöplükten topladığı atıkları aldığını ve bu atıkları hayvanların temizlemeden yemediğini de ifadesine ekledi.

“ALMAMASI GEREKEN ATIKLARI PİSLİĞİN İÇİNDEN TOPLAYARAK…”

Yaşanan olay sonrası Gerede Belediye Başkanlığı tarafından ise sert bir basın açıklaması yapıldı. “Sosyal medyada dolaşmakta olan ve bir vatandaş tarafından çekilen videodaki köpek ölümüne istinaden bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur” denilen açıklamada olayın aslı şu şekilde anlatıldı: “Vatandaş tarafından; Gerede Belediyesi’ne ait mezbahane arka bahçesinde bulunan işkembe içeriğinin ve hayvan atıklarının boşaltıldığı römorktan Belediyemizden izin almadan sakatat alarak Çalışlar Köyünde bulunan köpeklere vererek ölümlerine yol açmıştır. Vatandaşın bahse konu olan mezbahanenin arka bahçesinde bulunan römorktan aldığı atık sakatatlar normal şartlarda köpeklerin kendi imkânlarıyla erişemeyeceği yüksekliktedir. Bu atıklar; günlük birikmekte ve yasalara uygun olarak bertaraf edilmektedir. Söz konusu vatandaş alana izinsiz girerek almaması gereken bu atıkları pisliğin içinden toplayarak köyünde bulunan köpeklere yedirmiştir.”

“HAYVANLARI KORUMA KANUNUNA GÖRE SUÇTUR”

Belediye mezbahanesinden izin alınarak hayvanlar için uygun et istenildiği takdirde yardımcı olunduğu belirtilen açıklamada ayrıca, “Hayvansever birçok vatandaşımız bu yolu tercih ederek bizden yardım almaktadır. Bu vatandaşın davranışı, ne olduğunu bilmediği bir atığı hayvanlarına vermesi 5996 sayılı hayvanları koruma kanununa göre suçtur. Mezbahanemiz her gün sabunlu su ile yıkanmakta olup ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Bu atıkların tamamı da bu römorkta toplanmıştır” ifadelerine yer verildi.

AKILLARA ZİYAN DAVRANIŞ…

Söz konusu vatandaşın davranışının akıllara ziyan olduğuna dikkat çekilen Gerede Belediyesi açıklamasının devamında, “Vatandaşın, videolar çekerek herhangi bir veteriner desteği istemeden hayvanların can çekişlerini kaydetmesi, Belediyemizi zan altına alacak şekilde sosyal medyadan paylaşması ve Jandarmaya giderek Belediyemizi suçlamasının yorumunu kamuoyuna bırakıyoruz. Söz konusu vatandaşın Jandarmadaki ifadesinde ‘ben o noktadan zaten hep alıyordum’ demesi üzerine akıllara şu soru gelmektedir: İddia ettiği gibi belediyenin bir kusuru olsaydı bu ölümler çok daha önceden de yaşanmaz mıydı?

Belirtilen konular ışığında açıklamanın sonunda hayvanseverlere seslenen Gerede Belediyesi şu ifadelere yer verdi: “Gerede Belediyesi tarafından bu vahşi uygulamalar kesinlikle yapılmamaktadır. Belediye olarak yasalara uygun ve izni olan veterinerlik firmalarıyla çalışmaktayız. Ruhsatlı firmalarla periyodik aralıklarla çalışarak sokak hayvanlarımıza yasalara uygun bir şekilde davranmaktayız. Onların da can taşıdığının bilincindeyiz. Kamuoyundan isteğimiz hangi konuda olursa olsun sosyal medyada her gördüğü videonun, fotoğrafın arka planını araştırmadan kurumlarımızı yıpratmamalarıdır. Konunun hassasiyetini bilen ve ses getireceğini düşünen art niyetli, amaçları farklı insanlar tarafından hayvanseverlerin hassasiyetlerini kullanmalarına müsaade edilmemelidir.”