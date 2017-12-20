Haber: Gönül Olutürk

Mengen Belediyesi’nde Zabıta olarak görev yapan Mustafa Çetin, evinin yakınlarında bir kuşun acı içerisinde bağırdığını duydu. Sesin geldiği yere giden Çetin, köpeklerin saldırısı sonucu kanadı kırık bir atmaca gördü. Kanadı kırık olan atmacayı ilçede bir veteriner hekime götürerek tedavisini yaptıran Çetin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak bilgi verdi. Yaralı atmacayı alan ekipler, atmacanın gerekli tedavisinin yapılmasından sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.