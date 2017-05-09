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09 Mayıs 2017 Salı
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    • Köprü olmadığı için tarlalarına gidemiyorlar

    Bolu’nun Seben ilçesinin Tepe Köyü, Bakırlı Köyü ve Kaş Bıyıklar Köyü’nde bulunan çiftçiler var olan köprülerinin eskimiş olmasından dolayı tarlalarına gidemiyorlar. Çiftçilerin elinde bulunan 500 dönüm sulu, 1000 dönüm kıraç arazi ulaşmadıklarından dolayı işlenemezken, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü de tüm isteklere rağmen bölgeye köprü yapmıyor.

    09 Mayıs 2017 Salı 12:44
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    Köprü olmadığı için tarlalarına gidemiyorlar

    Özel Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu’nun Seben ilçesinde bulunan Tepe Köyü, Bakırlı Köyü ve Kaş Bıyıklar Köyü vatandaşlar köprü mağduriyeti yaşıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar sahip oldukları şuan ki köprünün eskimiş ve aşınmış olmasından dolayı araçları ile karşıya geçemedikleri için arazilerine ulaşamıyorlar. 1998 yılında yaşanan sel felaketi sonrası yok olan 3 köprünün yerine yenisi yapılmadığı iddia ediliyor. Köprü olmamasına karşılık, Adil Fidan isimli vatandaş kendi imkanlarıyla bir köprü yaptı. Yapmış olduğu köprüden önceleri katırlarla çözüm bulurken, şimdiler traktörün girmesi gerekmesine rağmen, yapılan köprüden araç geçemiyor. Haliyle köprünün diğer tarafında bulunan 500 dönüm sulu, 1000 dönüm kıraç arazi vatandaşların ulaşamaması yüzünden işlenemiyor.

    Köylerin muhtarları daha önce bir araya gelerek konuya çözüm bulmak amaçlı Seben İlçe Kaymakamlığı ve Seben İlçe Özel İdare kurumlarına dilekçe yazdılar. Dilekçelerinde vatandaşlar adına olan köprünün onarılarak araç geçecek hale getirilmesi veya yeni bir köprünün yapılmasını isteyen muhtarlar istedikleri cevabı alamadılar. Kaymakamlıktan dilekçeye yanıt olarak gelen cevapta Özel İdare ekiplerinin köprüyü incelediklerini ve çok eski olduğunu ifadeleri kullanıldı. Ekipler, aynı zamanda var ola köprünün çok eski olduğunu ve aşındığı için kullanılmaması gerektiğini belirttiler. Son olarak, araç geçişi için yol bulunmaması ve yeni köprü yapımının söz konusu olmayacağı değerlendirilirken ekipler, vatandaşlar için hiçbir çözüm bulamadı. Köprünün yapılmaması halinde 500 dönüm arazinin de kıraç olacağı, ekilip biçilemeyeceği ve üretimin tamamen biteceği söz konusu. Yaşanan bu gerçekler karşısında arazi sahipleri mağduriyetleri için yetkililerden bir çözüm bekliyor.

    Yaşar Yüceer Bilgilendirildi

    Yıllardır yapılmayan köprü konusunda İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, vatandaş Adil Fidan tarafından bilgilendirildi. Konuyu öğrenen Başkan Yüceer, konunun takipçisi olacağım. Yerinde inceleme yaptırıp, bir an önce çözümü hakkında gerekeni yapacağım, dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Seben, Ilçesinin, Tepe, Köyü

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