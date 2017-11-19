HABER:Gönül Olutürk

Türkiye'de yeme içme sektörünün gelişmesine ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücüne önemli katkıları olan Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kore Jeonju Üniversitesi Kore Yemeği Bölümü Profesörü Jina Cha tarafından Kore yemekleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan seminere Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci de katıldı. Kore Jeonju Üniversitesi Kore Yemeği Bölümü Profesörü Jina Cha, insanları ve ülkeleri tanımanın en önemli yolunun o ülkelerin yemek kültürleri olduğunu söyleyerek, "Kendi ülkenizin yemek kültürünün yanı sıra farklı ülkelerin yemek kültürlerini de öğrenmeye gayret edin. Kendinizi devamlı geliştirin, yaratıcı ve yenilikçi olun. Tekrar tekrar denemekten yılmayın. Kore kültürünü tanıdıktan sonra, Kore yemeklerinin daha iyi yapılabileceğini göreceksiniz. Kore yemeklerinin en önemli özelliği, ahenk ve besinler arasında bir denge olmasıdır. Bu sağlık için önemli bir unsur olarak kabul edilir. Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Bu durumu Türk mutfağında çok fazla tatlı çeşidinin bulunmasına bağlıyorum” şeklinde konuştu.