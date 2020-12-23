Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaylalardaki yıkımlarla ilgili yaptığı açıklamalarda Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ı ‘Hayvancılık mı yapıyorsunuz milletvekilliği mi?’ sözleriyle hedef almıştı. İkili arasındaki tartışmalar Milletvekili Arzu Aydın’ın TBMM’de yaptığı konuşmada Başkan Özcan’ı eleştirmesi ile devam etti. Aydın’ın açıklamalarına Başkan Özcan yaptığı basın toplantısı ile cevap vererek ‘Benim çırağım gibi görüyor kendisini, çıraklık kompleksi var’ dedi.

İkili arasındaki tartışmalar devam ederken Aydın sosyal medya hesabından Başkan Özcan’a bir gönderme yaptı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın paylaşımında babasının vefatından beri yayla evine gitmediğini belirterek, “Çok özlemiştim, çok niyet ettim, cesaretimi toplayayım gideyim göreyim dedim, yapamadım. Çünkü bu ahşap evde babaannemin yaptığı kaymak, dedemin bastonunun sesi, babacığımın sedirde oturup içtiği çayın kokusu vardı. Bu evde çocukluğum, gençliğim, hayatım vardı. Öyle severdi ki rahmetli babam yaylayı hele de yaylada mevlid varsa köyün gençleriyle yaptığı hazırlığın telaşını, sevincini unutmak mümkün mü içim acıdı, acıyordu, gidemedim. Lakin bu kez aile değerlerinden uzak, yalan ve iftirayı kendine siyaset malzemesi edinmiş kişiler yüzünden gitmek zorunda kaldım. Önünde fotoğraf çekelim dediler. Yok, biz bir hakikatın teslim ve tespiti için buradayız. Yoksa benim hatıralarım siyaset malzemesi değil, olamaz yaptırmam dedim” ifadelerini kullandı.

‘KORKMAYACAĞIM, SUSMAYACAĞIM’

Yayladaki evini siyasete malzeme etmeyeceğini dile getiren Aydın ayrıca, “O minvalde gene söyleyelim evet onların bahsettiği gibi ya da görmek istedikleri gibi olmasa da gönlümün villası olan bu evin, yaylada babamın elinden yediğim kuş kirazının, babaannesinin atının sepetinde yaylaya giden çocukluğumun, babamın oralarda bir yerlerde olduğu hayalimin yıkılmasının hakkı; aile üzerinden siyaset yapanlara helal olmasın, korkmayacağım, susmayacağım...” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 11:57