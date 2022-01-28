KORKMAYIN KRİSTAL DEĞİLİZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Şimdi size özel bir formül vereceğim bu formülü uygulayanların dertleri sıkıntıları varsa biraz geçecek, ağrısı olanların ağrıları biraz dinecek, öğrenme güçlüğü çekenler daha iyi öğrenecek, hatta fazla kiloları olan hanımlar ve beyler hiç rejim yapmadan o kilolardan kurtulacak. Tabii böyle anlatınca bazı arkadaşlar ‘ hadi canım öyle Formül mü olur deyip yazının devamına bakmayacaklar. Ancak söyleyeyim bakmazsanız çok şey kaçırırsınız.

İyice merak ettiniz değil mi? biryandan merakınız Onur ne diyecek? Diyor. “ Bir yandan aklınız ‘ aman boş ver her gün yaşadığımız sorunlara geri dönelim diyor. “ ama bence siz merakınızı dinleyeceksiniz ve bu yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız ya da dinleyeceksiniz. Nasıl mı bu kadar eminim. Çünkü bulduğum formüle güveniyorum.

Ancak formülden önce izin verirseniz beyninizdeki tembel nöronları “ her gün aynı şeylerimi yapıyorsunuz? Sorusuyla birazcık çalıştırmak istiyorum.” Bu soruda nereden çıktı demeyin. Nöronlarınızı harekete geçirin ve düşünün. Hayatta çoğu insan her gün aynı şeyleri tekrarlar. Yani yemeğini aynı saatte yer aynı işleri yapar. Aynı insanları görür aynı şeyleri konuşur yani kısacası monoton bir yaşam sürer ama bunların farkında bile olmaz

Bunun nedenini bilim insanları okuduğum bir makalede şöyle açıklamış. “Beynimizi çalıştıran nöron dediğimiz hücrelerin. Doğru kullanıldığında yapamayacağı hiçbir şey olmadığını ancak insan beyninin aslında tembelliği çok sevdiğini ve monoton yaşamı yani her gün aynı şeyleri yapmayı tercih ettiğini bunu içinde günlük hayatta olumlu ya da olumsuz farklı bir şey karşımıza çıkınca bocaladığımızı sinirlendiğimizi kızdığımızı anlatmışlar.”

Etrafımıza şöyle bir baktığımızda bilim insanlarının ne kadar doğru söylediğini görürüz çünkü özellikle günümüzde insanların farklı hiçbir şeye tahammülü ve hoşgörüsü yok. Beyinlerde öyle bir ezber var ki ve bazı insanların nöronları o kadar tembel ki alıştığı bildiği şeylerin dışına çıkmak istemiyorlar. Mesela bir espri ya da bir şakaya gülmek yerine kızan sinirlenen insanlar olmaya başladık takdir edersiniz ki buda iyi bir şey değil.

Çünkü bence espriler ve şakalar hayatın monotonluğunu gideren insanın hoşgörü duygusunu geliştiren şeylerdir. Örneğin ben etrafımdaki insanlara çok takılırım çok espri ve şaka yaparım hatta çoğu zaman kendimle de dalga geçerim. Çünkü böyle yetiştim. Küçükken ailem bana çoğunlukla yaptığım hataları esprili bir şekilde anlattı. Böyle olunca ve o espriler hep tekrarlanınca hem gülüyorsunuz hem de yapmamanız gereken şeyleri daha kolay öğreniyorsunuz. En önemlisi de hayatın monotonluğuna bir renk katıyorsunuz.

Bilmiyorum ama eğer şimdi başarılıysam bu başarıda yanımdaki insanların ve esprili bir insan olmamın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani benim kafadaki nöronlar hiç durmadan çalışıyor. Gülümsediğinizin farkındayım. Ancak anlatmaya çalıştığım şeyler çok önemli hatta engellenenler insanlar için şaka ve espri olmazsa olmaz şeyler. Bazen engellenen bireylerin aileleriyle konuşuyorum. Özellikle laf arasında engellenen ya da özel gereksinimli bireylerle vakit geçirirken eğleniyor musunuz sorusunu soruyorum. Bazı aileler cevap veremiyor.

İnsanların kafasında engellenen bireyler çok hassastır şaka veya espri yaparsak kırılır diye yanlış bir algı var. Artık bu algının değişmesi gerek. Şimdi “herkes senin gibi değil diyeceksiniz. “ Evet, özellikle ağır zihinsel yetersizliği olan arkadaşlarımız yapılan şakayı ve espriyi anlayamaya bilirler. Ancak bakarsanız şakadan anlayamayacak düzeyde zihinsel yetersizliği olan arkadaşlarımızın sayısı çok azdır. O yüzden engellenen bireyleri kristalden yapılmış olarak görmeyelim. Kızarak, sinirlenerek, bağırarak değil mizahın gücünü kullanarak şaka ve esprilerle eğlenerek onlara bir şeyler öğretmeye çalışın. Daha kolay öğrendiklerini göreceksiniz.

“Bu arada başta bir formülden bahsetmiştim ya o nöronlarınız çalışsın diye bir şakaydı. Ancak unutmayın beyninizi ve nöronlarınızı iyi kullanırsanız tembelleştirmezseniz her türlü sıkıntının üstesinden kolayca gelirsiniz…”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem gazetesi Konuşan Yazılar…