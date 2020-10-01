Korkmaz’dan Ermenistan’a sert tepki

Haber: C. Kutay Aykan

Eğitimiş Bolu Şube Başkanı ve Birleşik Kamuiş Konfederasyonu İl Temsilcisi Erkan Korkmaz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetmiştir. Azerbaycan'a yönelik Ermenistan’ın alçakça saldırısı kabul edilemez, AZERBAYCAN’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

“ERMENİSTAN’IN SALDIRISININ ARKASINDAKİ GÜÇ EMPERYALİZMDİR”

ABD ve Rus emperyalist çıkarlarının Azerbaycan halkına acı, göz yaşı ve kan getirdiğini belirten Korkmaz açıklamasında ayrıca, “Ermenistan’ın bu alçakça saldırısının arkasındaki güç emperyalizmdir. Emperyalist devletler dünyanın belli bölgelerinde doğalgaz, petrol, yer altı ve yer üstü kaynakları için bölgesel çatışmaları kışkırtmaktadır. Suriye, Libya, Lübnan ve en son Doğu Akdeniz’deki gerilim ve çatışmaların boyutu şimdi de Kafkasya bölgesine taşınmaktadır. Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya Bölgesi çatışma ve savaş alanı haline getirilmek istenmektedir. ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere emperyalist ülkeler Azerbaycan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarını paylaşmak için Ermenistan’ın saldırgan politikalarını desteklemektedirler” ifadelerini kullandı.

“ERMENİSTAN’IN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI DERHAL TERK ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Ermeni Ordusu’nun sürekli olarak silahlandırılarak ve cesaretlendirilerek Azerbaycan halkına saldırmasının teşvik edildiğini bildiren Korkmaz son olarak ise, “Ermenistan’ın masum sivilleri katlettiği Dağlık Karabağ Bölgesi 1992’den beri Ermenistan’ın işgali altındadır. Dağlık Karabağ Bölgesi’nde Ermenistan’ın haksız ilhakı devam ettiği sürece bölgeye barış da gelmeyecektir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesini talep ediyoruz. Ermenistan’ın alçakça saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.