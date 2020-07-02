Korkmaz’dan Sivas Katliamı açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Eğitim İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Sivas Katliamının 27. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Korkmaz yaptığı açıklamada, “2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’ndeki 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yakılarak katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluşun sürecinin esaslarını Sivas Kongresi’nde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Tam Bağımsız, laik, demokratik, sosyal, üniter ve hukuk devleti özellikleri Sivas’ta açıklanmıştır. Sivas’ta insanın insanca yaşaması için mücadele eden aydınlara sadece kıyılmamıştır. O gün aynı zamanda laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırı olmuştur. Cumhuriyetin temelinin kurulduğu Sivas’ta, gözü dönmüş caniler ellerinde meşalelerle ve benzin bidonlarıyla ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganları atmıştır. Bu gerici slogan Sivas’ta, Cumhuriyet devriminin en önemli kavşağı ve kalesinde atılmıştır” dedi.

“MADIMAK’TA YAŞANANLAR DÖNEMİN HÜKÜMETİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR”

“Sivas Katliamı; ülkemizin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasisine, eşitliğine, özgürlüğüne ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıdır” diyen Korkmaz açıklamasında ayrıca, “Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olan inanç özgürlüğü de yok edilmek istenmiştir. Bugün cumhuriyetin temel niteliklerine saldırılar sürmekte, ulus devlet ve üniter yapı yok edilmek istenmektedir. Siyasal iktidarın yurttaşı ümmet yapma, dini siyasete alet etme çabaları olanca hızıyla sürmektedir. Madımak’ta yaşananlar o dönemin güvenlik güçlerinin ve hükümetinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Siyasi iktidarlarca oy uğruna yıllarca beslenen gerici yapılar ülkemizi bugünkü yönetim şekline taşımış, parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, Gazi Meclis’ini işlevsiz kılmış ve Atatürk devrimi kazanımlarına savaş açmışlardır. Sivas’ta insanlığa düşman olan Cumhuriyet, laiklik ve aydınlanma karşıtı güçler; düşünen, hisseden ve sorgulayan sanatçıları yok etmiştir. Bugün de sorgulayan, hakkı savunan, adaleti arayan demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini baskı altına almak istemektedirler” ifadelerini kullandı.

“KATLİAMIN GERÇEK SORUMLULARI HESAP VERMEMİŞTİR”

Toplumsal barışı tehdit eden saldırı ve katliamların farklı kimlik, inanç ve kültürlerin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteğini asla yok edemeyeceğini belirten Korkmaz, açıklamasında son olarak ise şunları söyledi: Katliamın gerçek sorumluları, gerçek planlayıcıları adalete henüz hesap vermemiştir. Sivas’ta yaşananlar, haykırışlar ve görüntüler hafızalardadır. İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları ve bu suçları işleyenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Her ölüm acıdır, her öldürme şekli insanlık dışıdır. Yakarak insan öldürmek vahşettir. Bu nedenle katliamın üstü ne kadar örtülmek istenirse istensin tarihe bir kara leke olarak kalacaktır. Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen aydın ve cumhuriyetçi, yazar ve ozanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.”