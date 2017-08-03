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    • Korkmaz’ın görevinden istifa ettiği ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıl Mart ayında güven tazeleyen ve göreve tekrar getirilen Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz’ın görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:02
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    Korkmaz’ın görevinden istifa ettiği ortaya çıktı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Uzun yıllardır Eğitim Sen Bolu Şubesinin çeşitli birimlerinde görev yapan ve uzun bir süredir de şube başkanlığını yürüten Erkan Korkmaz’ın 28 Haziran 2017 tarihinde görevinden istifa ettiği yerine ise Eğitim-Sen Bolu Şubesi Hukuk Sekreteri Zehra KulaliGezici’ninvekaleten baktığı öğrenildi.

    Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Korkmaz, önümüzdeki günlerde konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunacağını ve istifa nedenin ilk sebeplerinden birinin sendika içerisindeki huzursuzluktan kaynaklandığını bildirdi. Gezici ise sendika içerisinde hiçbir huzursuzluğun olmadığını dile getirerek, yeni yönetim kurulunu şu şekilde açıkladı;

    10. Olağan kurulumuzdan sonra öğretim dönemi  sonu şube yürütme kurulunun görev dağılımının değiştirilmesi konusunda oy birliğiyle mutabakata varılmış, vefat eden yürütme kurulu üyemiz A.Berberoğlu'nun yerine yedek yürütme kurulu yedek üyemiz Ramazan Kaman’da  yürütmeye davet edilerek 7 kişilik  yürütme  kurulu oy birliğiyle görev dağılımındaki bu değişikliği gerçekleştirmiştir.

    Bu değişiklikten 8 gün sonra istifa  eden Erkan Korkmaz'ın istifası kabul edilerek yürütme kurulumuzun oy birliğiyle  yaptığı yeni  görev dağılımı Merkez Yürütme Kurulumuzun onayıyla  birlikte aşağıdaki gibidir.

    Şube Başkanı; Zehra Kulalı Gezici

    Şube Sekreteri; Ramazan Kaman

    Ş. Mali Sekreteri; Bilal Soylu

    Ş.Örgütlenme Sekreteri; Doğan Yıldız 

    Ş. Yük.Öğret.ve Eğitim Sekreteri;Mahmut Öztürk 

    Ş. Kadın Sekreteri;SevcanAltunBozoğlan

    Dostluk ve Dayanışmayla duyururuz.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Yıl, Mart, Ayında, Güven

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