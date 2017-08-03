Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun yıllardır Eğitim Sen Bolu Şubesinin çeşitli birimlerinde görev yapan ve uzun bir süredir de şube başkanlığını yürüten Erkan Korkmaz’ın 28 Haziran 2017 tarihinde görevinden istifa ettiği yerine ise Eğitim-Sen Bolu Şubesi Hukuk Sekreteri Zehra KulaliGezici’ninvekaleten baktığı öğrenildi.

Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Korkmaz, önümüzdeki günlerde konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunacağını ve istifa nedenin ilk sebeplerinden birinin sendika içerisindeki huzursuzluktan kaynaklandığını bildirdi. Gezici ise sendika içerisinde hiçbir huzursuzluğun olmadığını dile getirerek, yeni yönetim kurulunu şu şekilde açıkladı;

10. Olağan kurulumuzdan sonra öğretim dönemi sonu şube yürütme kurulunun görev dağılımının değiştirilmesi konusunda oy birliğiyle mutabakata varılmış, vefat eden yürütme kurulu üyemiz A.Berberoğlu'nun yerine yedek yürütme kurulu yedek üyemiz Ramazan Kaman’da yürütmeye davet edilerek 7 kişilik yürütme kurulu oy birliğiyle görev dağılımındaki bu değişikliği gerçekleştirmiştir.

Bu değişiklikten 8 gün sonra istifa eden Erkan Korkmaz'ın istifası kabul edilerek yürütme kurulumuzun oy birliğiyle yaptığı yeni görev dağılımı Merkez Yürütme Kurulumuzun onayıyla birlikte aşağıdaki gibidir.



Şube Başkanı; Zehra Kulalı Gezici

Şube Sekreteri; Ramazan Kaman

Ş. Mali Sekreteri; Bilal Soylu

Ş.Örgütlenme Sekreteri; Doğan Yıldız

Ş. Yük.Öğret.ve Eğitim Sekreteri;Mahmut Öztürk

Ş. Kadın Sekreteri;SevcanAltunBozoğlan

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