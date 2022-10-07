Korku dolu anlar yaşandı

Haber: Süleyman Kurt

Olay, saat 21:15 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında gerginlik silahların çekilmesiyle çatışmaya dönüştü. İki grup yüzlerce insanın geçtiği caddenin ortasında silahlarla birbirine ateş açtı. Tabancalardan çıkan mermiler nedeniyle yaralanan olmazken kurşunların caddeden geçenlere de denk gelmemesi faciayı önledi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken caddenin ortasında birbirlerine kurşun yağdıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.