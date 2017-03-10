HABER:Aysun BEYKOZ

Gerede’de bulunan Kervan Otel binası geçtiğimiz aylarda 525 bin 100 TL bedel ile Gerede Belediyesi’nin mülkiyetine geçmiş ve binanın otopark, iş merkezi ve otel yapımında kullanılması için proje çalışmaları belediye tarafından başlatılmıştı. Ancak aradan geçen aylara rağmen bina ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. İlçe merkezinde yıkık-dökük bir halde duran bina, yoldan geçen ilçe sakinlerine korku salıyor. Gerede Belediyesi’nin bina ile ilgili projesinin ise ne zaman hayata geçirileceği ise halk arasında merak konusu oldu.