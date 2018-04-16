Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Kozlu köyündeki tarlaya girmek gerçekten yürek ister. Tarlanın içerisindeki korkulukları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, ekin ekili tarlaya domuz, kargalar, sığırcıklar ve kırlangıçlar bile korkudan yanaşamıyor. Tarla sahibi tarlasının hemen hemen her yerine kendi elleriyle yaptığı ilginç ve dikkat çekici korkulukları yerleştirerek, ekili ürününün zarar görmemesin de sağlamış oldu.

Tarlanın her yerine dikilen korkuluklar sadece kuşları değil bölgeden geçen ve piknik yapmaya giden vatandaşları bile etkiliyor. Bir çok vatandaş gördükleri bu manzarayı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ile hem fotoğraf çekip hem de videoya alarak sosyal paylaşım sitlerinden paylaşıyorlar.