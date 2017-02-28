Kırmızı-beyazlılar ligde son 5 sırada yer alan Bandırmaspor, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarını yenemedi. Kırmızı-beyazlılar son haftalardaki düşüşle birlikte taraftarlarını da korkutmaya başladı. Boluspor bu süreçte düşme hattında yer alan takımlardan Bandırmaspor'a 1-0, Elazığspor'a 2-1, Samsunspor'a ise 3-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu takımları ile ise 2-2 berabere kalabildi. Boluspor bu 5 maçta hanesine sadece 2 puan alabildi. Boluspor bu takımlara tam 13 puan kaybetti.