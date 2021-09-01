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Korkulan olmadı

Bahçelievler Mahallesi Lale Sokak Alagözoğlu Apartmanı numara 9’da oturan S.Ç. isimli vatandaşın hayatından endişe edilince, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, güzel haberin gelmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

Korkulan olmadı

Haber: Okay Özcan

Olay saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Lala Sokak Alagözoğlu Apartmanında meydana geldi. S.Ç. isimli vatandaştan haber alınamayınca, başına bir şey gelmesi korkusuyla apartman sakinleri durumu polise haber verdi.

155 tarafından yapılan anons sonrası olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri, 110 İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şahsın kapısı defalarca çalınması üzerine, heyecanlı dakikalar da başladı.

Yaklaşık yarım saat araştırma sonrası Asayiş Şubesi ekipleri tarafından S.Ç.’nin telefonuna ulaşıldı ve kendisinin alış verişe çıktığı bilgisinin ardından rahat bir nefes alındı. Bu sevindirici bilginin ardından Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri görev bölgelerine geri döndüler.

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