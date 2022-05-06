Korkunç cinayetin son karar duruşması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyüktopaç adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 5 şüpheliden Onur, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan Büyüktopaç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Hatice Büyüktopaç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu kalan dede Hasan Büyüktopaç da, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama", "kasten öldürme", "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçlarından yargılanan Zeki Büyüktopaç 85 yıl 6 ay, oğlu Mustafa Büyüktopaç 83 yıl 6 ay, oğlu Onur Büyüktopaç 76 yıl 8 ay, Hasan Büyüktopaç 0 yıl, Mehmet Büyüktopaç 9 yıl, Metin Büyüktopaç 1 yıl 3 ay 2 gün ve anne Hatice Büyüktopaç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başka bir yarala olayından dolayı İstinaf Mahkemesi dava dosyasını Bolu f. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndererek, Hasan Büyüktopaç, Onur Büyüktopaç ile anne Hatice Büyüktopaç’ın bu suçtan yargılanmasını istedi. Büyüktopaç’lar, 10 Mayıs 2022 tarihinde son kez hakim karşısına çıkacaklar.