Korkunç kaza 12 yaralı var

Haber: Birol ERTUNÇ

Kaza saat 08.30 sıralarında Bedrettin Canim idaresindeki 14 S 0109 plakalı servis minibüsü Bolu istikametinden gelerek Bolcu Hindi tesislerine dönüş yaptığı sırada, Onur Yerlikaya idaresindeki 14 KM 890 plakalı araçla çarpıştı.

14 KM 890 plakalı araç sürücüsü Onur Yerlikaya ve yanında bulunan yolcu ismi şu an tespit edilememiş ağır aralı olarak 14S 0109 plakalı araçta ise yolcu olarak bulunan Bolca Hindi personelinden İhsan Pektaş, Ayşe Keskin, Murat Erbaş, Perihan Yaman , Mahmure Yıldız, Şükriye Özkaynak, Fatma Onur, Filiz Özçelik, Emine Özek, Gülbahar Çakır isimli yolcular ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 aracılığı ile ilimizde bulunan hastanelere kaldırıldı. Toplam 12 yaralının bulunduğu kazayla ilgili tahkikat Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nce yürütülmekte.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 10:19