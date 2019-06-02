Korkutan deprem

Haber: Birol Ertunç

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.08'de yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İlimiz Bolu'da da hissedilen deprem halkta kısa süreli bir paniğe neden oldu. Son birkaç aydır Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen küçük çaplı sarsıntıların daha şiddetli bir depreme sebep olup olmayacağı merak edilirken Hendek'te yaşanan 4.7 şiddetindeki deprem korkuttu.