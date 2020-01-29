Korkutan yangın

Haber: C. Kutay Aykan

Alınan bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'nde Atatürk Orman Parkı'nın içinde bulunan ve kış mevsimi dolayısıyla hizmet vermeyen kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle bekçilerinin telsiz anonsu üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ahşap yapıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında kafede bulunan mutfak tüpleri itfaiyeciler tarafından son anda dışarıya çıkartılarak büyük bir facianın önüne geçildi. Bu arada kafe içerisinde bulunan plastikten yapılmış çocuk oyuncaları ile alevlerden dolayı eridi.

Polis de meraklı vatandaşları zaman zaman patlamaların gerçekleştiği kafeden uzaklaştırdı. İşletmede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Alevler gökyüzünü sararken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yanan kafenin sabah saatlerindeki görüntüsü ise olayın ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 10:55