Koro çalışması eşliğinde yürüyüş





Haber: C. Kutay Aykan

Foto: Metin Ferah

Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtma Birimi tarafından düzenlenen beş Yaylalı 20 km’lik doğa yürüyüşüne katılan 41 doğasever, unutulmaz bir gün yaşadılar.Doğa yürüyüşüne ilk kez katılan Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda da Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Koro Şefi olan Tahsin Arslan'ın, molalarda, 6 Ocak 2022'de Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde verecekleri (Sıra Geceleri Türküleri ) konseri için, söyleyecekleri türküler yürüyüşe renk kattı.

20 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Saat 09.50'de 1593 rakımlı Sultanbey Yaylası'nda başlayan yürüyüşün öncülüğünü Süleyman Özdoğan, artçılıklarını da Mehmet Ali Candemir, Ertuğrul Bulut ve Osman Teoman yaptı.

Dağlar Bayırlar Recep Arslan, drone ile yürüyüşe katılanların 19 Mayıs Hareketlerini andıran görüntülerini çekerek yürüyüşe renk kattı. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı,Seyitköyü Yaylası,Doğancı Yaylası,Kızık Yaylası,Kuzgölcük Yaylası'nı takiben kah çamurlu yollarda, kah yemyeşil çayırlıklarda, kah Aladağ Çayı boyunca devam eden 20 kilometrelik yürüyüş, saat 16.20'de Kıbrıscık-Seben yol ayrımında bulunan 1385 rakımlı Ayıseki Köprüsü'nde son buldu.

KORO ELEMANLARIYLA ÇALIŞMA YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Doğa yürüyüşüne ilk kez katılan Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda da Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Koro şefi olan Tahsin Arslan, verilen molalarda, 6 Ocak 2022'de Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde verecekleri (Sıra Geceleri Türküleri) konseri için, yürüyüşte bulunan koro elemanlarıyla çalışma yapmayı ihmal etmedi.