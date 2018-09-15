Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, en çok değer verdiği projelerin arasında yer alan Belediye yeni hizmet binası ile belediye çarşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni hizmet binasının tamamlanması ise yüzde 90’lara ulaştı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, Bolu halkına sunduğu projede, şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan Köroğlu’nun at üstündeki anıtı ise bu projenin hiçbir yerinde gösterilmedi.

1989 yılında dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Işın tarafından, Fırka tepesine yaptırılan ve 2012 yılında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın talimatıyla yerinden sökülerek, bilinmeyen bir yere kaldırılan ve hala daha akıbetinin ne olduğu bilinmeyen saat kulesinin, aynı durumu Köroğlu anıtı ile yaşanmaması isteniyor. Yeni projede Köroğlu anıtının, belediye meydanın da olup olmayacağı veya yeni projede olup olmadığının bilgisinin paylaşılmasını bekliyoruz.