Köroğlu Dağ Evleri açıldı

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgını dolayısıyla ilimiz Kıbrıscık ilçesinde bulunan Dağ Evleri de faaliyetlerine ara vermişti. Kıbrıscık Belediyesi, ölümcül virüsün ülkemizdeki seyrinin zayıflamasının ardından devreye sokulan normalleşme adımları ile birlikte Dağ Evlerinin de yeniden hizmete başladığını duyurdu. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Covid 19 salgını nedeniyle kapalı duran, Köroğlu Dağ Evlerimiz 05 Haziran 2020 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır. İrtibat ve rezervasyon taleplerinin, Belediyemiz santrali olan 0374 441 23 94 numaralı telefondan yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.