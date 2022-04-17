Köroğlu Dağı’nın zirvesine tırmandılar

Haber: S. Özge Yücel

İstanbul'da yaşayan 15 kişilik dağcı grubu, Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği rehberliğinde Köroğlu Dağı'na tırmanış yaptı. Dernek üyelerinden Sinan Koçoğlu ve Fatih Coşkun'un rehberlik yaptığı grup, kar kalınlığının yer yer 75 santimetreye ulaştığı Köroğlu Dağı'na yaklaşık 4 saatte tırmandı. Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 metre rakımlı zirvesinde bulunan Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi. Bayrak değişimini gerçekleştiren dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra aynı zorlu yolu yeniden katederek Bolu'ya döndü.