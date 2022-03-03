Köroğlu Dağlarında son durum ne?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da çok sayıda endemik bitki türü, doğal değer ve canlının bulunduğu orman alanının “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesine birçok STK kuruluşları dava açmıştı. Yabani hayvanlarının doğal alanının yok edilmesine karşı Bolu’da ise en çok hassasiyeti TMMOB Bolu Temsilcisi Erol Perçin, “Bir avuç azınlığın geleceği yok etmemesi için mücadeleci olacağız” sözleriyle göstermişti.

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak adlandırılan alan, 51450 hektarlık alanı kapsayacak şekilde 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmişti. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bahse konu alanın iptaline yönelik açılan dava neticesinde bilirkişi raporlarında belirtilen olumsuzluklar dikkate alınmadan sadece doğu sınırının bir bölümü ile Karacasu Beldesi çevresinin bir bölümü proje harici bırakılmış ve yeni alan 38848 hektara yani yaklaşık olarak Abant Gölü’nün 310 katına kadar düşürülmüştü.

Uzun süredir Bolu kamuoyunun gündemini meşgul eden “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” projesini Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ile Olay Gündem Gazetesi Köşe Yazarı Mustafa Cop Gündem TV ekranlarında değerlendirdi.

“YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK”

Mustafa Cop’un moderatörlüğünde Gündem TV ekranlarında, birçok önemli konuya parmak basan Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi projesi yeniden ihaleye çıkacak, biz bu hafta İl Genel Meclisinde tüm hatlarıyla tartışma şansımız olursa tartışacağız. Yeni ihaleden sonra bizler ne yapabiliriz? Onu tartışacağız. Bolu’nun Turizm kenti olmasıyla ilgili yarınlara atılacak olan imzanın katkısı bizden olursa bununla da mutluluk duyarız” diye konuştu.