Haber: Semih Baykal

Rahmetli Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk önderliğinde 2016 yılında kurulan Bolu S.S.Köroğlu Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi ikinci olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurula Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanvekili Ömer Gümüş, Halkbank Bolu Şube Müdürü ve esnaflar katıldı. Divan Başkanlığını CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz’un yaptığı Genel Kurulda ilk olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanvekili Ömer Gümüş konuştu. Gümüş; “Kooperatifin kuruluşunda büyük emeği geçen değerli Nihat Bey’e Allah gani gani rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Teşkilatımız şuan TESKOMB olarak 32 bölgede bin kooperatifle görev yapıyor. Türkiye Genelinde kefalet verdiğimiz kredi miktarı 26 Milyar TL’yi geçtik. Bu kuruluşumuzu yurt dışında da hayranlıkla izliyor. Bu teşkilat kuruldu kurulalı Devletin bir kuruşunu batırmadı. Burada en büyük görev tabi ki esnafların ve sanatkârlarındır” dedi.

“HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN MİLLETVEKİLİ ÇIKARTALIM”

Son olarak Gümüş; “Hangi partiden olursanız olun lütfen bizlerden birilerini meclise gönderelim. Esnafımızın daha çok çıksın. Lafa geldiğinde ailemizle birlikte 20 milyon esnafız. Meclis’te bir genel başkanımız birde arkadaşımız var. Koca koca 2 kişi var. Arkadaşlar uyanalım artık. Dediğim gibi hangi parti olursa olsun Milletvekili çıkartalım” diye konuştu.

“SİZLERİN DESTEĞİ İLE DE DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

S.S.Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’nin mevcut Başkanı ve aynı zamanda Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığını yapan Mustafa Altındal ise; “Çok değerli ortaklarımız bizler 5 oda başkanı olarak bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek için teslim aldık. Sizlerin desteği ile de daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Bu kooperatifi kurmamızdaki amaç Bolu’daki esnaf arkadaşların faydalanabileceği tek bir merci olmasın, tek elden değil ikinci bir ek gelirden ihtiyacı olan esnaflarımızı faydalandırabilmektir. Kooperatif yönetimimize oda başkanlarını seçmemizdeki amacımız başkanlarımızın esnafımızı en iyi şekilde tanıyor olmalarıdır. Tabi ki bizler bu yola hiçbir ayrım yapmadan kredi kullanmaya şartları uygun tüm esnafımıza elimizden geldiğince destek olarak ve kredi kullanmalarında yardımcı olacağız. Bu konuda elimden geleni yapacağıma söz veririm” şeklinde ifade etti. Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde S.S.Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’nin mevcut Başkanı ve aynı zamanda Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığını yapan Mustafa Altındal üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Mustafa Altındal’ın yönetimi şu isimlerden oluştu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Yılmaz, Metin Bozoğlu, Mustafa Kalaycı ve Tekin Esen

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Gülseren Dinlemez, Sabehattin Titiz, Kenan Sönmez, İsmail Özkan ve İsmail Yazanoğlu