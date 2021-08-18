Köroğlu Koşusu’nu Çipçe kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

Başkent Ankara’da dün bir kez daha “Köroğlu” heyecanı yaşandı. Bolu Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) destekleriyle, bu yıl 6’ncı düzenlenen geleneksel Köroğlu Koşusu, Salı günü 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda gerçekleşti. Sezonun 55. yarış gününde düzenlenen koşu, 3+ yaşlı 6 İngiliz atının katılımıyla bin 900 metre çim pistte koşuldu.

ÇİPÇE İPİ GÖĞÜSLEDİ

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarış kazananı Vefa İbrahim Aracı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu, jokey Mehmet Salih Çelik idaresindeki Çipçe oldu. Koşuda ikincilik, startta iki boy kadar oyalanan Charlatan isimli safkanın olurken, Ceylincan üçüncü, Secret Blood dördüncü, Queimada Grande de beşinci sırada kendilerine yer buldu. Kazanan tay için bitiriş derecesi 1.56.47 olarak kayıtlara geçerken, farklar 1/2 Boy – 1/2 Boy – 1/2 Boy – 6,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

ÖZDEMİR’DEN ANTENÖR AKGÜL’E ŞİLT

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir kazanan safkanın sahibi adına antrenörü Caner Akgül’e kristal şilt verdi. Törende Ankara Hipodrom Müdürü Özgür Kaya, Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert de hazır bulundu.