Köroğlu Koşusu’nu Quemiada Grande kazandı

Ünlü halk ozanı ve halk kahramanı Köroğlu anısına bu yıl 7’ncisi düzenlenen Köroğlu Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleşti. 6 İngiliz safkanın yarıştığı koşunun galibi 1 numaralı ‘Quemiada Grande’ oldu.

Köroğlu Koşusu’nu Quemiada Grande kazandı

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) destekleriyle, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda ünlü Halk Ozanı ve Halk Kahramanı Köroğlu anısına bu yıl 7’nci kez düzenlenen Köroğlu Koşusu, Salı günü gerçekleşti.

6 İngiliz safkan yarıştı

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışın kazananı Hüseyin Nafiz Şengül’ün antrenörlüğünü yaptığı, jokey G. Kocakaya’nın idaresindeki ‘Quemiada Grande’ oldu. Koşuda ikincilik ‘Grey Kurt’un olurken, Hunting üçüncü sırada kendine yer buldu.

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kazanan safkanın sahibi adına Ankara 75’inci yıl Hipodrom Müdürü Özgür Kaya’ya kristal şilt verdi. Törene Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert’de katıldı.

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