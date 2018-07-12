HABER: GÖNÜL OLUTÜRK

Sabah saatlerinde Köroğlu Mahallesi İkmal sokakta boş bir alanda işçilerin çalıştığını gören vatandaşlar buraya ne yapılacağını sordular. İşçilerden baz istasyonu yapılacağını öğrenen mahalleli ayağa kalktı. İnşaat alanına gelen mahalle sakinleri apar topar işçileri mahalleden kovarken olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Mahallelerine baz istasyonu yapılmasını istemediklerini belirten mahalle sakinleri bu alanda gece gündüz nöbet tutacaklarını ve burada böyle bir çalışmaya müsade etmeyeceklerini dile getirdiler.

Şu an mahalleli baz istasyonunun yapılacağı alanda beklemeye başladı.