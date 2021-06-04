Köroğlu'nun Zirvesinde

Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

PATİKA14 doğaseverler gurubu tarafından Bolu'nun en yüksek dağı olan 2400 rakımlı Köroğlu Dağı zirvesine tırmandı. Kartalkaya yolu üzerindeki Dörtdivan sapağından gidilen Karabey Gölet’inin üst kısmında bulunan 1775 rakımlı Çetikören Yaylası mevkiinde, Köroğlu Dağı'nın kuzey batısından saat 10.50'de başlayan zirve yürüyüşü, soğuk, ara ara yağmur yağışlı ve sisle gelen çiğ yağışı altında devam etti. Köroğlu Çayı'nı takiben devam eden yürüyüş sırasında yağmur ve çiğ nedeniyle kayganlaşan zemin, fotoğraf çekimi sırasında bir doğaseverin kayarak suya düşmesine neden oldu. Soğuk havada üşüyen doğaseverler, yakılan ateşte ısındıktan sonrası yola devam etti.Zirve tırmanışının 4’üncü kilometresinde saat 13.15' te 2088 rakımda verilen yemek molasında, zirve çıkışının yoğun sis nedeniyle sıkıntılı olabileceği nedeniyle geriye dönme kararı alındı. Geri dönüş hazırlığı yapılırken zirvedeki sisin dağılmış olması üzerine, zirve tırmanışına devam karar alındı. Beş doğasever geri dönmek için ayrıldı.

Zorlu zirve tırmanışını sürdüren 16 doğasever, yağmur ve sise rağmen saat 15.00'te Köroğlu Dağı'nın 2400 rakımlı zirvesine çıkmayı başardı.Zirvede bulunan hatıra defterine Okan Can, zirve yürüyüşünü tamamlayan 16 doğaseverin adını yazarak bu güzel anıyı kanıt altına alırken, Bolu 50.Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül Nisa Danış'ın zirve inadı herkesi mutlu etmeye yetti.

Zorlu bir yürüyüş olduğuna değinen doğasever Gazeteci Metin Ferah, “Zirveye çıkış kadar iniş de bir hayli zor oldu.Yağmur ve çiğ nedeniyle kayganlaşan tundra benzeri çimler ve taşlar ben dâhil birçok arkadaşımızın kayarak düşmesine neden olurken, saat 17.00'de vardığımız 1932 rakımdaki şelalenin görselliği tüm yorgunluklarımızı üzerimizden atmamıza neden oldu. Yürüyüşün sonunda, başlangıç noktasında bizleri bekleyen arkadaşlarımızın yaktıkları ateşte ısınıp, sıcak çaylarımızı yudumlarken, zor bir zirve yürüyüşünü tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.