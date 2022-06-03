Köroğlu Okulu kermes düzenledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Köroğlu İlk ve Orta Okulu, okul aile birliği tarafından İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, okul yararına kermes düzenlendi.

BİNGÖL; “BU TÜR ETKİNLİKLER OLMASI GEREKİYOR”

Etkinlik hakkında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Bingöl, böyle etkinliklerin, okul aile birlikleri için gelir açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu etkinliği düzenlemek için birkaç kişiden maddi destek aldım, okulumuza ve öğrencilerimize faydası olsun diye. Bu tür etkinlikler olması gerekiyor. Bu çocuklar yarın bir gün büyüyecekler. Muhakkak bunu ömürleri boyunca hatırlayacaklar” diyerek, “Bu tür etkinlikler okul aile birliğinin geliri açısından olması gerekiyor. Keşke daha fazla yapılsa. Okul aile birliği ne kadar güçlü olursa okulun verimliliği bence o kadar güçlü olur” şeklinde konuştu.

OKUL BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Köroğlu İlk ve Orta Okulu Müdürü Şerafettin Tarım, kermesin okul bütçesine destek olması amacıyla düzenlendiğini belirterek; “Biz taşra bir okuluz. O yüzden maddi gelirlerimiz çok az. Bu yıl da güçlendirme yapılıyor ana binamıza. İnşallah sene sonuna bitecek ve geri taşınacağız. Bu sebeple okulumuza bir gelir temini amacıyla okul aile birliğimiz ile böyle bir organizasyon yaptık. Velilerimiz gerçekten müthiş bir destek veriyorlar. Burada hep beraber hem yiyip içeceğiz hem de eğleneceğiz ve güzel vakit geçireceğiz diye umuyorum” ifadelerini kullandı.