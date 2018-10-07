Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi yeni hizmet binası, katlı otopark ve Demokrasi Meydanı’nı kapsayan projenin son aşamasına geçildi. Bolu Belediyesi tarafından açılan yıkım ihalesine kazanan Uğur Yıkım Hafriyat firması, Köroğlu Otelinin yıkımına başladı.

27 yıl boyunca Bolu halkına, yerli ve yabancı vatandaşlara hizmet veren Köroğlu Otel artık bir tarih oldu. Otel, Aktaş Mahallesinde bulunan eski adıyla Prestij Otel olan binada yeni hizmetine de başladı. Bolulu vatandaşlar 27 yıllık otelin yıkımı meraklı gözlerle seyrederek, tarihe de tanıklık etmiş oldular.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından otelin giriş kısmında ki kolanların, kırılmasının ardından otel saniyeler içerisinde yerle bir olurken, çevrede yoğun toz bulutları meydana geldi.