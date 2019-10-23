Köroğlu Parkın tahsisi yapıldı, ama kime?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde gündeme tekrar gündeme gelen milyonlarca liraya mal olmuş Uluslar arası Köroğlu Parkı ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Özcan’ın “Ya siz tamamlayın ya da bize verin adı Millet Bahçesi olması kaydıyla biz tamamlayalım” sözlerinin ardından Köroğlu Parkının tahsisi jet hızıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne yapıldı.

BELEDİYE İSTEDİ MEKANSAL PLANLAMA KAPTI

Aylardır tahsis problemi dolayısıyla Bolu Belediyesi tarafından üzerinde hiçbir çalışma yapılamayan Köroğlu Parkın tahsisinin açıklamasının ardından hızla yapılmasına Belediye Başkanı Özcan, “Biz 2 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne bir yazı yazıp buranın yer tahsisini istemiştik ama 2 aydır yazımıza cevap vermeyen müdürlük ne tesadüftür ki basın açıklamamız ardından 2 saat geçmeden cevap yazısını gönderdi” diye karşılık verdi.

“KENDİLERİ YAPMAYA KARAR VERMİŞLER”

Daha öncede Köroğlu Parkın yer tahsisinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünde olduğunu belirten Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden bizim tahsis talebimize karşı buranın Milli Emlak Müdürlüğünden alınıp, Mekansal Planlama Müdürlüğüne verilmesi istenmiş. Yani tahsisi Belediyeye vermediler. Sanırım kendileri yapacak. Bizimde söylediğimiz buydu. Ya bize verin ya da siz yapın. Onlar kendileri yapmaya karar vermişler. Bizde bunun takipçisi olacağız. Çünkü Belediye olarak oraya ödediğimiz 11 Milyon lira para var. Bu para bizim, vatandaşımızın su parası, emlak parasıdır. Bunun heba olmasına müsaade etmeyiz.”