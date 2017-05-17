Haber: BMA

Konser öncesi sunucu Gözde Nur Hacıoğlu koro ile ilgili bilgiler verdi. Koronun 1992 yılı Ekim aylarında kültürel ve sanatsal etkinliklerine TRT sanatçısı Sadettin Gürhan yöneticiliğinde çalışmalarına başladığını ifade eden Halıcıoğlu şöyle devam etti. ; Gamze Çalık Çetin, Serdar Çevik, Zafer Seçkinler, Yılmaz Özcan ve 2013 yılından bu yana şefimiz Sayın Tahsin Arslan tarafından yönetimini sürdürmektedir. Şefimiz Milli Eğitim Bakanlığı C Kategorisi Türk Halk Müziği Jüri Üyesi ve MESAM üyesi olup kendisinin güfte ve beste çalışmaları bulunmaktadır. Konserimizin 2. eseri Katılın bu sevdaya (İzzet Baysalımızla) adlı söz ve beste çalışması kendisine aittir. Koromuz Şefimiz yönetiminde yılda 3 konser sunumu yaparak toplam 15 adet konser düzenlenmiştir. Bu konserler dışında 2015 yılında Ankara ve İstanbul da Bolu dernekleri tarafından İzzet Baysal’ı anma programlarında hemşehrilerimize yönelik İzzet Baba ve Memleket türküleri konserleri düzenlenmiştir. Yine 2015 yılında Ahmet Baysal’ın ikamet ettiği İstanbul Anadolu yakası Darüşşafaka Yakacık Rezidansta THM sanatçısı Bedia Akartürk’ün de koromuzun arasında yer aldığı bir konser düzenlenmiştir. Koromuz tarafından İzzet Baysal Huzur Evi sakinlerine, Türkiye Sakatlar Derneği adına ve 3 Aralık Engelliler gününde Belediyemiz Aş Evinde Engelli Vatandaşlarımıza yönelik birer konser sunumu daha yapılmıştır. Ayrıca Aladağ da Bolulu Brokratlar ile Solaklar Yaylasında Seben Festivalinde ve Narven sakinlerine de konserler düzenleyen koromuz Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı Sahnesinde de 2 konser sunumu daha yaparak toplam 26 konsere imza atmıştır. Koromuz Türk Halk Müziği alanında 2017 yılı 9. Geleneksel Amatör Korolor Yarışmasında Yarı Finale kalmış olup; 2 Haziran 2017 İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.”

Konsere Solmaz-Ahmet Baysal ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti ile Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bayram Kundakçı ve Recep Nuri KAÇMAZ, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Çilkara ile daire müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konserin 1. bölümünün sonunda Ahmet Baysal, Vali Yardımcısı M.Kemal Keskin ile Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu Şef Tahsin Arslan’ı ve koro üyelerini tebrik ettiler ve çiçek takdiminde bulundular.