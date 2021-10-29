Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu beğeni topladı

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı kutlama etkinliklerinde bir sanat şölenine daha imza attı. Gerçekleştirilen konsere, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan başta olmak üzere başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan’ın şefliğinde performansını sergileyen koroya, Başkan Özcan da seslendirdiği birkaç türküyle eşlik etti. Kıbrıs yöremizde önemli bir yere sahip olan ‘Mağusa Limanı’ türküsünün hikayesini anlatan ve ardından türküyü seslendiren Başkan Özcan, büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet coşkusunun oldukça fazla yaşandığı konsere izleyicilerde Türk Bayraklarıyla katıldı. Konser sonunda Başkan Özcan ve eşi Meral Özcan, koro sanatçılarına plaket ve çiçek takdim etti.