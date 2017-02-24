Haber: Faruk ÇİDEM



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, referandumda “evet” ve “hayır” oyu kullanacağını belirten kişilerin farklı muamelelere maruz kaldığını belirterek, “Şimdi toplumun bir kısmı “evet” oyu kullanırken diğer kısmı “hayır” oyu kullanacağını söylüyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu paketi millete soralım diyenler, “hayır” oyu veren kişileri terörün yanında olmakla, terör üyesi olmakla suçluyor. “Evet” oyu kullanacağını açıklayan bürokrat terfi alırken, “hayır” oyu atacağını belirten memur işinden atılıyor. “Evet” oyu atacağını açıklayan gazeteci alkışlanırken, “hayır” diyen gazeteci işinden gücünden oluyor. Neden hayır diyenler vatan haini ilan ediliyor? Bunun bir mantığı var mı? Meşhur Köroğlu zamanında Bolu Beyi'ne “hayır” demişti. Bolu Beyi de, Köroğlu'nu vatan haini ilan etmişti. Fakat günümüzde tarih sayfalarına bakınca Köroğlu'yu hain ilan eden Bolu Beyi hain olarak ilan edilmiş durumda” şeklinde konuştu.



“Mustafa Kemal’e de hain demişlerdi”



Mustafa Kemal Atatürk neden Samsun'a çıkmıştı? Çünkü dayatılan Sevr Antlaşmasına 'Hayır' demişti. Osmanlı'nın teslimiyetçi politikalarına “hayır” demişti. Peki, Osmanlı bu harekete karşı ne yapmıştı? Sevr'e ve teslimiyetçi politikalara karşı gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü hain ilan etmişti. Hatta yetmedi ilan kararı bile çıkardı. Bundan sonra Kurtuluş Savaşı sonuçlandı ve tarih kitaplarına asıl hain olarak bunları yapanlar geçti. Bugün de “hayır” diyenleri birileri hain ilan ediyor. Umarım bugün “hayır” diyenleri hain ilan edenler, yarın kendilerini tarih sayfalarında hain olarak bulmazlar.