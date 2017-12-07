



Haber: Esra ÖZTÜRK

Proje kapsamında 125’i lise, 125’i üniversite olmak üzere toplam 250 öğrenci bir eğitim yılı boyunca şiir, portre, görsel sanatlar, hikaye yazarlığı ve deneme kategorilerinde birbirinden önemli yazar ve akademisyenlerden ders alacak.

Türk dünyasının ortak kahramanı, ünlü halk ozanı Köroğlu adına Bolu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Köroğlu Yazarlık Okulu” projesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleşen açılış programı ile başladı.

Geleceğin yazar ve şairlerinin ortaya çıkartılması hedeflenen projenin açılışı için AİBÜ Kültür Merkezi mavi salonda düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan ile yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda ilk olarak proje kapsamında gerçekleşecek çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Ardından protokol konuşmaları yapıldı.

ÇALIŞMA BİR EĞİTİM YILI SÜRECEK

2. Köroğlu Yazarlık Projesinin ayrıntılarını katılımcılarla paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, geçen yıl 8 aylık süreçte şiir, hikaye, deneme ve portre atölyesinde çalışma yaparak her ay medeniyet söyleşileri gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni öğretim yılı ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Cengiz: “Bu yıl ise geçen yıldan farklı olarak hikaye atölyesinde yazar Günay Süngü, görsel sanatlar atölyesinde ise Osman Suroğlu öğrencilerimizle birlikte olacak. Bu projede bizlere destek veren başta Sayın Valimiz Aydın Baruş olmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya teşekkür ediyorum.”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da konuşmasında öğrencilere projeden beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek “Okul döneminde verilen eğitim ile mektep ile verilen eğitim aynı olmayacak. Bu ayrım aynı zamanda siz değerli öğrencilerimize çağını yakalayan, erdemli, lider olma özelliği kazandıracak ve aklını kimseye teslim etmeyecek bir zihniyet kazandıracak. İşte bu beklentilerle biz bu işe evet dedik. Yapacağımız bu eğitimle öğrencilerimize hem lise düzeyinde hem üniversite düzeyinde nitelikli ve kaliteli insan yetiştirmeye destek sağlayacak bir programı uygulamak istedik. Benim şahsıma burada beklentim çok. Önemli çıktıları olacağı kanaatindeyim. Bunun olması için siz öğrencilerimizin sabırlı olması gerekiyor, azimli olması gerekiyor bu programın peşini kovalayıcı olması gerekiyor” dedi.

YILMAZ: “BİZLER EMRİNİZDEYİZ”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Bolu’nun özel bir kent olduğunu söyledi. Bolu’yu tabiatıyla uyumlu bir şehir haline getirmek için bütün güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Yılmaz “Kafamızda olgunlaştırdığımız bir şehri dizayn ediyoruz. Kültürel anlamında dünyada yaptığımız çalışmalarda bizim biraz daha geri de olduğumuzu görüyoruz. Okuma alışkanlığımızın çok yüksek olmadığını bilesiniz. Bunu da eleştirmek durumundayız. Bunu yapacak olanda işte bu kurumlar ve sizlersiniz. Bu konularda sıradan insanlar olarak mevcut hayatı devam ettirebilirsiniz ve yahut da bu yetişme imkanlarını değerlendirerek hem ülkemize hem dünya insanlığına örnek olacak hem yazıda hem resimde, müzikte özel insanlar olabilirsiniz. Bunlar sizin elinizde. Bu konuda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem üniversitemiz böyle bir çalışmaya kucak açıyor. Valimiz bu işin başında. Bizlerse emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

VALİ BARUŞ: “ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİLER”

Bolu Valisi Aydın Baruş da yaptığı konuşmasında gençlere seslenerek “Sevgili gençler sizler bugün çok önemli bir cesaret göstererek böyle bir çabanın içerisine giriyorsunuz. Geçen yıl başlattığımız Köroğlu Yazarlık Okulu projesi kapsamında katılımcı gençlerimiz çok önemli kazanımlar elde ettiler. Gelecek hayatlarında kendilerine yol gösterecek deneyimler elde ettiler” dedi.

“CESARETLE HAYKIRACAK GENÇLERİN YETİŞECEĞİNE İNANIYORUM”

Projeye bu yıl üniversitenin de dahil edilmesine ve Köroğlu Yazarlık Okulu Projesi ile birlikte Köroğlu Yazarlık Mektebi projelerinin hayata geçirilmesine de değinen Baruş, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ve Rektörlüğümüzden aldığım bilgiye göre, 125 lise öğrencimiz ile 125 üniversite öğrencimiz bu projeye katılım sağlıyor. Ben bu proje sayesinde hem Bolu’nun hem de Türkiye’nin fikir hayatı için ileride çok önemli işlere imza atacak ve bizim medeniyetimizin değerlerini diğer insanlara, toplumumuza ve dünyaya cesaretle haykıracak çok muhterem gençlerin yetişeceğine inanıyorum.” diye konuştu

“EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM”

Vali Baruş, projede emeği geçenleri de unutmayarak şunları söyledi:

“Bu projenin hayata geçirilmesinde desteğini esirgemeyen öncelikle Belediye Başkanımıza ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve çok daha önemlisi bu projeyi anlamlı kılan çok değerli fikir insanımız Sayın Mehmet Doğan’a, Fahri Tuna’ya ve diğer yazarlarımız ile sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyor ve bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Programda gerçekleşen protokol konuşmalarının ardından Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan, yeni eğitim yılının ilk ‘medeniyet söyleşisini’ gerçekleştirdi.

Projenin açılış programının sonunda ise projeye katılan yazarlara teşekkür plaketleri verildi.