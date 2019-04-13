Köroğlu’ndan Horoza Çelme

Spor Toto 1'inci Lig’de play-off mücadelesi veren Boluspordeplasmanda lider Abalı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Temsilcimiz İshak ile bir de penaltı kaçırdı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Boluspor’dan İshak 56'ncı dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran yeşil-siyahlılar aradığı golü bir türlü bulamayınca 1 puana razı oldu. Evindeki son 4 maçtan da galibiyet çıkaramayan Denizlispor puanını 59’a yükseltip maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Boluspor da puanını 43 yaparak Play-Off yarışında yara aldı. Öte yandan Denizlispor taraftarları karşılaşma öncesi takım otobüsünü meşalelerle stada uğurladı, maça yoğun ilgi gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada Mustafa Batuhan’ın ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

30'uncu dakikada soldan İshak’ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üzerinden çıktı.

41'inci dakikada Recep’in kullandığı kornerde, Kehinde’ninkafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

46'ncı dakikada Mustafa Durak’ın sol kanattan kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde Ümit’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

56'ncı dakikada gelişen Boluspor atağında, Keremcan’ınGuido’yu düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen İshak’ın şutunu kaleci Stackhowiak çıkardı. Defans topu uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Recep’in kullandığı serbest vuruşta Alperen kaleci Gökhan’ın boşa çıktığı pozisyonda kafayı vurdu. Ancak top üst direğin dibinden auta gitti.

81'inci dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyen Keremcan, ceza alanı dışı sol çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten dönüp oyun alanını terk etti.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Süzen’in sert şutunu Boluspor kalecisi Gökhan son anda köşeden çeldi.

90+1'inci dakikada Gökhan’ın kullandığı kornerde Alperen kafayı vurdu, Boluspor kalecisi Gökhan topu son anda kornere tokatladı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Samet Çavuş (xx), Samet Çiçek (xx) ABALI DENİZLİSPOR: Stachkowiak (xxx), Alperen (xxx), Oğuz (xx), Abdulkerim (xx), Keremcan (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 80 Gökhan), Aissati (xx), Recep (xxx), Burak Çalık (xx) (Dk. 76 Himmet x), Kehinde (xx), Mehmet (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxxx) – Ufuk (xx), Dimov (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 90 Burak Asan), Batuhan (xxx) (Dk. 73 Özgürcan x), Hayrullah (xxx), Ümit (xx), Umut (xx), Guido(xx), İshak (x), Mutlu (x) (Dk. 72 Sebaihi x) SARI KARTLAR: Alperen (Denizlispor), Hayrullah, Batuhan, Umut (Boluspor)

Sarı kartlar: Alperen Babacan (Denizlispor), Hayrullah Bilazer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Umut Gündoğan (Boluspor)