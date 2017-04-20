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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • Köroğlu’nun altın torunu

    Bolu Final Okullarından okuyan ve Türkiye’de eşit ağırlık bölümünde 53’üncü, sayısal bölümünde 188’inci olan Bolu 1’incisi olan Mertcan Boz (18), sınav süresinde nasıl çalıştığını ve sınav gününün nasıl geçtiğini anlattı.

    20 Nisan 2017 Perşembe 15:15
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    Köroğlu’nun altın torunu

    Özel Haber: Esra Öztürk

    Bolu Final Okullarının öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun öğrencilerinden Mertcan Boz, girdiği YGS sınavında Türkiye’de eşit ağırlık bölümünde 53’üncü, sayısal bölümünde 188’inci, Bolu’da 1’inci oldu. Mertcan Boz, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi veya İstanbul Koç Üniversitesi’nde elektrik ve elektronik mühendisliği istediğini belirtti.

    Annesi ev hanımı, babası ise emekli olan Mertcan Boz, ailesinin desteklerini anlatarak “Ailem bu süreçte hep yanımdaydı. Desteklerini hep hissettirdiler. Her anlamda yanımda olup başarılı olmamda çok yardımcı oldular. Onlara buradan teşekkür ediyorum” diye söyledi.

    “SOSYAL HAYATIM YOK”

    Mertcan Boz, röportajın devamında YGS sürecinde nasıl çalıştığı hakkında bilgi verip, tavsiyelerde bulundu. Boz, şu kelimeleri kullandı “Dershane desteği almadan çalıştım. Sadece bir dersten özel destek aldım. Çalışmalarım yüzde yüz planım yoktu. Gün içinde hangi derse çalışacağımı belirliyordum ve ona ağırlık veriyordum. Yani oturup bir hafta öncesinde plan yapmadım hiç. Kendim adına iyi çalıştığımı düşünüyorum. Çalışmaya ara da vermedim devam ediyorum. Şimdi12. Sınıf itibari ile çok vakit ayıramadım. En azından bu sene için bu söyleyebilirim. Geçen sene daha aktif bir sosyal yaşantım vardı. Daha çok arkadaşlarımla eğlenmeye çıkıyordum. Bu sene gerçekten doğru düzgün çıkamadım. Tabi arada dışarı çıkıyorum. Genel olarak sosyal bilimler dersimiz var. Bunu sayısal öğrenciler için söylüyorum. Bu dersi sona bırakmaları gerektiğini söylüyorum. Bunların yararlarına olacağını düşünüyorum. Çalışmada daha faydalı olacaklarını göreceklerdir. Hiç ara vermeden devam ediyorum. Sosyal hayatım yine yok. Tabi arada dışarı çıkıp kafa dağıtıyorum. Zaten ders sayısının az olması da beni rahatlattı”

    “STRES YAPMAMA NEDEN OLDU”

    Boz, açıklamalarında son olarak sınav günü neler yaşadığından bahsederek “Stresim yok dersem yalan olur. Yine de büyük bir stresim yoktu. En azından diğer arkadaşlarıma göre daha sakindim. Sınav esnasında aşırı bir heyecan kapılınca insanın eli ayağı tutuluyor. Daha önceden girdiğim sınavların tecrübesi de etkili oldu tabi. Ağabeyimden aldığı tavsiyelerde etkili oldu. Bu şekilde geçti sınavım. Beni zorlayan test matematik oldu. Nedeni ise soruları çözmenin zaman alması stres yapmama neden oldu. Strese rağmen matematik en iyi puan yaptığım ders oldu. Sosyalde ilk başlarda cidden çok zorlandım. Sonra açıkçası şansımın yardımı ile cidden bu testide yapabildim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Final, Okullarından, Okuyan, Türkiye’de

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