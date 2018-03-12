Haber: BMA

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü şunları söyledi; “Öncelikle Rabbimize hamdolsun. Bolu başka bir güzeldi. Büyük bir coşkuya, Köroğlu’nun ruhuna sahipti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mihmandarlığında kongremizi tamamladık. Kalb-i olarak inandığımız bu yolculukta Aziz milletimiz , Bolulu hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmadı zamanın ve mekanın şahitliğinde 30.000’i aşkın insan Reisine ev sahipliği yaptı. Kongremizin Ahdimizin; Milletimize ve İnsanlığa hayırlar getirmesi muradıyla ; Tekraren canımızdan aziz bildiğimiz milletimize bir kerre daha kalbi-bâki muhabbetlerimizi sunarız vesselâm.”