KÖROĞLU’NUN TORUNLARI YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kararına karşı Danıştay’a ilk davayı açarak Bolu’nun yayla ve ormanlarını talandan kurtarmak için çoban ateşini yakan sivil toplum kuruluşu olma özelliği de taşıyan İzmir Bolulular Derneği, yeni başkanını seçti. Derneğin yeni başkanı Saip Özpenpeci oldu.

Ramada Encore Otel’de düzenlenen genel kurul toplantısına izmir’de yaşayan Bolulular yoğun ilgi gösterdi. Genel kurul toplantısı eski başkan Güner Güney’in açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Faaliyetlerin ve gelir gider tablosunun ibrasının ardından blok liste oylanarak yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yapılan oylamanın ardından, Saip Özpenpeci Başkan, Erdoğdu Özcan Başkan Yardımcısı, Cahide Özcan Başkan Yardımcısı, Levent Arslan Sayman (Muhasip) Ertuğrul Turan Genel Sekreter, Erdoğan Yüksel ve Turgut Bozoğlu Üye olarak yeni yönetim kurulunu oluşturdular.