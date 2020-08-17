Korona 1 can daha aldı

Yurt genelinde toplam 5.996 can alan Kovid-19 ilimizde de can almaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gelen bir ölüm haberi daha il genelindeki endişeyi artırdı. Hastalığı 19 gün önce kaptığı belirlenen bir kişi daha yaşamını yitirdi.