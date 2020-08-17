Korona 1 can daha aldı

Haber: N. Halid Altundal
Bolu’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastaya 30 Temmuz’da kovid-19 teşhisi konulduğu ve 9 gün öncede yoğun bakı ünitesine kaldırıldığı öğrenildi. 8 Ağustos tarihinde alındığı yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybeden yaşlı adamın yarın toprağa verileceği belirtildi.
İlimizde son ölümle birlikte korona virüsten ölenlerin sayısı 17'ye yükselirken Sağlık Bakanlığının dün akşam açıkladığı rakamlar ise endişe verici boyutlara ulaştı.