Korona can almaya devam ediyor

İlimizde bayram öncesi 9 olarak açıklanan Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 13’e yükseldi. Bayramın tatili boyunca il genelinden üç yeni ölüm vakası haberi geldi.

Korona can almaya devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bayramın arife günü kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Saadet Partisi Eski İl Başkanı Veysel Çetin Kaya’yı, Yeniçağa Nüfusuna kayıtlı Nebiha Özer isimli yaşlı kadın takip etti. 70 Yaşında olduğu bildirilen yaşlı kadın Yeniçağa da toprağa verildi. Koronavirüs sebebiyle bir ölümde dün gerçekleşti. Dün tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden 79 yaşında olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir erkek hastanın cenazesi Bolu’da toprağa verildi. Dün meydana gelen vefat ile il genelinde pandemiden dolayı yaşanan can kaybı sayısı 13’e yükselmiş oldu.

Öte yandan ilimizde hali hazırda 300 kadar vaka bulunduğu ve bu vakalardan sadece 8’inin yoğun bakım ya da entübe hasta olduğu diğerlerinin yakın takip edilen tedavi sürecinde bulunduğu öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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