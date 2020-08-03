Korona can almaya devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bayramın arife günü kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Saadet Partisi Eski İl Başkanı Veysel Çetin Kaya’yı, Yeniçağa Nüfusuna kayıtlı Nebiha Özer isimli yaşlı kadın takip etti. 70 Yaşında olduğu bildirilen yaşlı kadın Yeniçağa da toprağa verildi. Koronavirüs sebebiyle bir ölümde dün gerçekleşti. Dün tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden 79 yaşında olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir erkek hastanın cenazesi Bolu’da toprağa verildi. Dün meydana gelen vefat ile il genelinde pandemiden dolayı yaşanan can kaybı sayısı 13’e yükselmiş oldu.

Öte yandan ilimizde hali hazırda 300 kadar vaka bulunduğu ve bu vakalardan sadece 8’inin yoğun bakım ya da entübe hasta olduğu diğerlerinin yakın takip edilen tedavi sürecinde bulunduğu öğrenildi.