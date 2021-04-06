Korona Gürtan’a sıçradı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Bolu’da artan koronavirüs vakaları eğitim kurumlarından Özel Gürtan Okullarına da sıçradı. Yüz yüze eğitim verilen okulda okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler koronavirüse yakalandı. Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenilen müdür ve öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Koronavirüs vakaları sonrası yüz yüze eğitim iptal edilerek uzaktan eğitime geçildi.

SENDİKALARDAN UZAKTAN EĞİTİM ÇAĞRISI

Öte yandan Türk Eğitim Sen ve Eğitimiş Bolu Şube Başkanları tarafından üst üste yapılan açıklamalarda ilimizdeki koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekilerek Milli Eğitim’e ‘uzaktan eğitime geçme’ çağrısında bulunuldu. Okullarda ortaya çıkan koronavirüs vakaları sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bir karar alıp almayacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 16:57