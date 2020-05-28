Korona nelere kadir

Haber: C. Kutay Aykan

Korona virüsü insanları evlerine hapsedince Bolu ve yurdun birçok kesiminde yaban hayvanları daha görünür hale geldi. Bolu’da geçtiğimiz hafta içerisinde Mudurnu karayolu kenarında bir esnaf tarafından ayı ailesi görüntülenmiş, bir başka kişi tarafından ise Aladağlarda adeta uçarak koşan geyik telefon kamerasına yansımıştı.

TİLKİ KARNINI DOYURDU

Vatandaşlar tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile dereye girerek serinleyen kurt görüntülendi. Köylü vatandaşlar tarafından dışarıya bırakılan yiyeceklere gelen tilki, karnını doyurdu. O anları ise yöre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini çeken vatandaşa aldırış etmeden karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Karayolunda aracıyla seyir halinde olan bir kişi ise önüne çıkan kurdu görüntüledi. Vatandaşın bir süre takip ettiği kurt, vadide dereye indi. Derede bir kaç defa suya girerek serinleyen kurt ormanlık alanda gözden kayboldu.

BAŞIBOŞ GEZEN AYI

Başıboş gezen bir ayı, görevliler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Tüm Dünya’da etkili olan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkamayınca yabani hayvanlarda ormanlarda, Milli Parklarda, hatta şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Bu kapsamda orman muhafaza memuru tarafından boş arazide ormanlık alanda gezen boz ayı görüntüledi. Neşeli tavırlar sergileyen boz ayının yiyecek aradığı gözlemlendi. Boz ayı, bir süre sonra ormanlık içerisine giderek gözden kayboldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 13:27