“Korona ve Yaşam” değerlendirmesi başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Mengen Belediye Başkanlığı tarafından koronavirüs salgını ile ilgili olarak çocuklar için bir yarışma düzenlendi. “Korona ve Yaşam” temalı yarışma kapsamında ilkokul öğrencilerinden resim, ortaokul öğrencilerinden şiir ve lise öğrencilerinden ise kompozisyon toplandı.

12 Mayıs’ta sona eren katılımın ardından değerlendirme sürecine geçildi. Belediye Başkanı Turhan Bulut, yaptığı açıklamada değerlendirme sürecinin başladığını belirterek sonuçların 19 Mayıs’ta açıklanacağını bildirdi. Başkan Bulut açıklamasında, “Koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan yasaklı yaşam biçiminden en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Çocuklarımız özgürlüğe alışkın, çocuklarımız anneye babaya nazı geçen çocuklar, çocuklarımız okul, sokak, ev, yaşam biçimi içerisinde bir anda farklı bir yaşam biçimine girdiler. Evde yaşayan çocuklarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerimizde aileleri ile sıkıntılarını paylaştılar. Biz de çocuklarımıza evde verimli bir süreç geçirmeleri için belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla çocuklarımıza bir yarışma düzenleyelim dedik. Yarışma kapsamında gönderilen eserlerin değerlendirmeleri başladı. Öncelikle jüride görev yapan çok değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.