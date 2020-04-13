“Korona ve Yaşam” temalı yarışma

Haber: BMA

Küresel salgın koronavirüsle mücadeleye aralıksız devam eden Mengen Belediyesi, bu zorlu süreçte çocukların düşüncelerini ve gözlemlerini öğrenmek için harekete geçti. Belediye tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik resim, ortaokul öğrencilere yönelik şiir ve lise öğrencilerine yönelik “Corona ve Yaşam” temalı kompozisyon yarışması düzenlenecek.

“TALEBE GÖRE MALZEME TEMİNİNDE YARDIMCI OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Mengen Belediyesi olarak düzenlediğimiz yarışma ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın; resim, kompozisyon ve şiir yoluyla tüm Dünya’nın zorlu bir süreç yaşadığı corona virüs salgını nedeniyle neler hissettiklerini daha iyi anlayabilmek ve onların bu hislerinin karşılığında, çocuklarımıza daha fazla yardımcı olabilmek amaçlanmıştır. Yarışmaya katılacak olan fakat malzemesi olmayan çocuklarımıza da talep doğrultusunda malzeme temini konusunda yardımcı olacağız. Hazırlanan eserler belediyemiz tarafından kapılardan alınacaktır. İhtiyaç ve başvurularınız için 0 374 356 33 00 ‘ nolu telefon ile belediyemize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

BİRİNCİYE YARIM ALTIN

Açıklamada ayrıca yarışmaya katılım koşullarının Mengen Belediyesi internet sitesinden ve sosyal medya sayfasından edinilebileceği belirtildi. Başvuruların 12 Mayıs’a kadar süreceği yarışmanın sonucu 19 Mayıs’ta belediyenin resmi internet sitesinden yayınlanacak. 3 ayrı alanda 3 farklı konuda düzenlenecek yarışmada birinciler yarım altın, ikinciler çeyrek altın ve üçüncüler ise gram altınla ödüllendirilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 16:51