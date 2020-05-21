Korona yetmedi KKKA çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Kene ısırma olayı dün meydana geldi. İsmi ve nereli olduğu açıklanmayan bir vatandaş yüksek ateşlenme sebebiyle önce corona virüsü bulaştığı gerekçesiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine gelerek muayene edildi. Burada yapılan ilk tetkik de vatandaşın virüs kapmadığı ancak bacağından kene tarafından ısırıldığı gözlemlendi. Doktorlar tarafından şahsın bacağından kene çıkartıldıktan sonra Ankara Numune ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Servisine nakledilerek burada tedavi altına alındı. Yetkililer yasak olmasına rağmen bazı vatandaşların ormanlık alanlara ve dere kenarlarına gittikleri belirterek, şu dönem kenelerin yayılma dönemi. Kesinlikle ayakların ve kolların açık olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 13:09