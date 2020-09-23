Korona’da kötü tablo

Tedavisi tamamlanan bin 261 hasta daha taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696 oldu. Son 24 saatte 114 bin 311 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son korona virüs rakamlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 00:15