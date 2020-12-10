Koronadan 2 ölüm daha

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs salgını ilimizde etkisini her geçen gün artırırken koronavirüse bağlı ölümlerin önüne geçilemiyor. Son olarak Geredeli iş insanı Mustafa Keskin, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü. 47 yaşındaki Keskin’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Bir diğer vefat haberi ise yine Gerede’den geldi. Salgın nedeniyle uzun süredir tedavi gören Gerede Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Yüksek Grup sahibi iş insanı Hüseyin Yüksel koronavirüse yenik düştü. Yüksel’in vefatı sonrası sevenleri yasa boğulurken çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı.