KORONA’DAN DAHA RİSKLİ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

1999 yılının sonlarını yaşayanlar hatırlayacaktır. Bilgisayarlar da yaşanması beklenen sıfırlama krizini, oda ne diyenler olabilir bu yüzden daha açık anlatmak istiyorum. Bilgisayarlarımızı çalıştıran işletim sistemi var ya, yazılımcılar bu işletim sistemlerini yazarken tarih kısmını 1999 yerine sadece 99 diye yazılsın diye tanımlamışlar. Tabi yıl 2000 olunca tarih “00” olacak tüm bilgisayarlar bankalar falan çökecek bilgisayarlarınızı açmayın diye söylentiler yayılıyordu

Birde öyle bir havalı anlatılıyordu ki, tarih sıfırlanacak demiyorlar “2000 yılında her şey sıfırlanacak, dijital çöküş yaşanacak, bilgisayarlarınız çökecek. Sakın açmayın ya da internete bağlamayın falan filan… Tabi o zaman böyle internet şak diye bağlanmıyor. Bilgisayarlardaki faks modemleri kullanarak ve telefon hattını meşgul ederek internete bağlanıyorsunuz. Biliyorum şimdi bunlar çok yabancı geliyor ancak o zamanlar durum böyleydi ve bilgisayarlarda çok pahalıydı. O dönemde siz bunları bilgisayarı yeni almış. Yeni yeni öğrenmeye çalışan birine söylediniz mi? o kişi kolay kolay bilgisayarı açmazdı. Normal olarak da bir şey öğrenemezdi.

Neyse ben bu konulara birazcık meraklı olduğum için bilgisayarımın içindeki verilerin yedeğini alarak virüs programlarını olabileceğin en kuvvetli hale getirerek yani gerekli tüm tedbirleri alarak internete girdim. “yanımdakiler ne yapıyorsun bilgisayar göçerteceksin. herkes yılbaşından sonra sistemler çökecek internete girmeyin diyorlar diye birazcık tedirgin oldular.” Merak etmeyin bir şey olmayacak dedim. konuyu araştırmaya başladım. Araştırmalarda gördüm ki, çökme ve bilgisayarlara zarar verme gibi bir şey yok. Ayrıca yazılımcı arkadaşlar bu açığı fark etmişler. Bir güncelleme yayınlamışlar onu buldum yükledim ve benim bilgisayarımda sorun çözüldü ve 2000 yılında denildiği gibi bir dijital kriz çıkmadı.

Peki, bunları size şimdi niye anlattığıma gelince biliyorsunuz son günlerde korona denilen bir grip virüsü dünyanın başına bela olmuş durumda her ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli tüm tedbirler alındı. Ancak biz toplum olarak yine bir şeyleri olduğundan fazla algılıyoruz ve çok panik yapıyoruz. Bu yüzden bence şu an korona’dan daha tehlikeli bir şey var. İnsanların psikolojik durumu, akıl ve ruh sağlığı tehlikede çünkü bir panik havası oluştu.

Dünyada ve ülkemizde korona’dan başka bir şey konuşulmaz hale geldi Televizyonlar 24 saat korona diyor. İnsanlar hep korona’dan bahsediyor. Sosyal medya zaten evlere şenlik herkes bir şey diyor. Bence bu kadar önlem aldıktan sonra bu kadar paniklemeye gerek yok. Gecen hafta ülkemizde ilk korona vakası saplandıktan sonra herkes marketlere hücum etti. Marketlerde mal kalmadı. Kolonya ve dezenfektan stokları tükendi. Ülkemiz kolonya kokmaya başladı. Bir hafta öncesine kadar hapşırana “ Çok yaşa denirdi.” Şimdi yanımızdan kovuyoruz.

Evet, böyle anlatınca gülümsediniz ama gerçekten korona’dan daha ciddi bir tehlike var. Psikolojik olarak sağlığımız gidiyor ve bundan da en çok evde tv ve internetle meşgul olan engelliler, evden çıkamayan hastalar ve çocuklar etkileniyor. Siz bir insana 24 saat TV’lerde korona’dan bahsederseniz ve bunu abartarak yaparsanız insanlar da ciddi psikolojik travmalar yaratırsınız.

Örneğin bundan sonra evden çıkamayan engelliler ve yaşlılar yakınlarını evden uzağa göndermek istemeyecek. Okullar acılınca çocuklar korkmadan okula gitmek istemeyecekler ve biz bunları virüs tehlikesi geçse bile zor toparlayacağız. Bu yüzden ne olur Televizyoncu ve haberci arkadaşlar konuştuklarınıza gösterdiğiniz görsellere dikkat edin insanları korkutmayın. Panik yapmayalım zaten gerekli önlemler fazlasıyla alınıyor.

Bakın burada yanlış anlaşılmak istemem ama bizim toplumumuz. Tedbir almayla panik olmayı bir birine karıştırıyor. Bunu her türlü olayda ve doğal afetlerde görüyoruz. Bilim insanları tedbir deyince biz korku ve panik oluyoruz. Sonrada bu korku ve panik yüzünden yaşadığımız travmayı ve moral bozukluğundan uzun bir zaman kurtulamıyoruz.

İşte bu yüzden bilim insanları tedbir deyince korkup panik yapmamalıyız. Moralimizi bozmamalıyız. Unutmamalıyız ki tedbirli olup moralimizi yüksek tutarsak hiçbir hastalık hiçbir virüs bize bir şey yapamaz…

Yazan: Onur Ustaoğlu –Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi….