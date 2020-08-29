Koronavirüs 4 can daha aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Huzurevinin yoğun bakımında korona virüs tedavisi gören M.B., ilçede esnaflık yapan A.Ç., ile Nebahat isminde bir kadın hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Kındıra Köyü'ne götürülen M.B. tedbirlere uygun bir şekilde köy mezarlığına defnedildi. Bolu'da korona virüsten ölen sayısı 37'ye yükseldi.

Genç yaşta koronavirüse yenik düştü

Ayrıca Kıbrıscıkspor kulüp başkanı Durmuş Bahşi’nin oğlu Sercan Bahşi de koronavirüse yenik düştü. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Bahşi, bugün sabah saatlerinde henüz 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çığırtkanlar Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından tedbirlere uygun bir şekilde defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020, 13:23